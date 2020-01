Paris, rottura del crociato del ginocchio destro: stagione finita

Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone: per Dominik Paris la stagione è finita. Durante un allenamento di Super G in Austria, l'azzurro (secondo nella classifica di discesa e quarto in generale in Coppa del Mondo) è scivolato in una curva ed è caduto. Gli esami clinici, effettuati in una clinica di Kitzbuehel, hanno confermato i timori dello staff azzurro. In una nota della Federazione italiana di sci, Paris ha dichiarato: "La mia stagione finisce qui. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c'è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi".