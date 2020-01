Discesa Bansko, Goggia: contusione alla gamba dopo la caduta, salta la prova di sabato

Dopo la caduta nella discesa libera di Bansko, l'azzurra è stata sottoposta a una risonanza magnetica a gamba e caviglia destra: esito negativo, si tratta di una semplice contusione. Goggia non parteciperà per precauzione alla seconda discesa in programma sabato

Sofia Goggia salterà la seconda discesa libera di Bansko in programma sabato 25 gennaio. Colpa della caduta nel corso della prima discesa sulla pista bulgara, vinta da Mikaela Shiffrin davanti a Federica Brignone: una brutta botta per l'azzurra, che per precauzione non parteciperà alla prova di domani. La bergamasca, come riportato dal sito della Federazione italiana, è stata sottoposta a radiografia e risonanza magnetica alla gamba e alla caviglia destra. Fortunatamente gli esami hanno dato esito negativo. Si tratta di un semplice trauma contusivo.