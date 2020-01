Discesa Bansko, podio tutto azzurro: Elena Curtoni precede Bassino e Brignone

Grande giornata per lo sci azzurro in Bulgaria: Elena Curtoni ha preceduto di 10 centesimi Marta Bassino e di 14 Federica Brignone nella discesa libera di Bansko. Quarta posizione per la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin

Continua la grande stagione dello sci alpino italiano femminile in Coppa del Mondo. Nella seconda discesa libera di Bansko successo di Elena Curtoni che con il tempo di 1:29:31 ha preceduto di 10 centesimi Marta Bassino e di 14 Federica Brignone. Quarta posizione per la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin. Per la Curtoni è il primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Federica Brignone, che replica il podio del giorno precedente, consolida il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle di Mikaela Shiffrin. Più indietro Laura Pirovano (+1.92), Francesca Marsaglia (+1.98), Nicol Delago (+4.12) e Verena Gasslitter (+4.87). Fuori invece Nadia Delago. Sofia Goggia ha rinunciato alla gara dopo la caduta nella discesa di venerdì. E' la quarta tripletta azzurra nella storia dello sci alpino femminile. L'ultima volta che si era visto un podio tutto italiano era stato nella discesa di Bad Kleinkirchheim del 14 gennaio 2018: quel giorno Sofia Goggia aveva preceduto le connazionali Federica Brignone e Nadia Fanchini. Prima di loro l'impresa fu compiuta da Brignone/Goggia/Bassino nel gigante delle finali di Aspen del marzo 2017, mentre 24 anni fa Compagnoni/Panzanini/Kostner dominarono il gigante di Narvik. Domenica è in programma un supergigante, che chiuderà il weekend di Coppa del Mondo in Bulgaria.