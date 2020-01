Belle notizie arrivano anche dal Canada dallo snowboardcross. La squadra italiana trionfa sia in campo maschile sia in campo femminile con Omar Visintin che vince per la 5 volta in carriera piazzandosi davanti al canadese Grondin e all’americano Deibolt. Il capolavoro però è anche qui, come nello sci alpino, in campo femminile con il successo di Michela Moioli, il 12esimo del suo palmares, davanti alla francese Moenne Loccoz, il terzo posto di Raffaella Brutto e il quinto posto di Sofia Belingheri. La Moioli grazie a questo successo è sempre più leader della classifica di coppa del mondo.