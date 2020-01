Sci, Coppa del Mondo: Marta Bassino 2^ nel SuperG di Bansko. Vince Shiffrin, Out Brignone

Brignone out, che peccato!

Il volto meno felice, per pochi minuti anche dolorante e alla fine quasi in lacrime (bellissimo l’abbraccio consolatorio proprio di Marta Bassino) è invece quella di Federica Brignone, uscita poco dopo il secondo intertempo quando era in testa di 9 centesimi a causa di uno scontro non previsto contro un paletto che l’ha sbalzata fuori dal tracciato facendola finire tra le reti. Davvero un peccato, perché la migliore delle nostre azzurre perde in questo modo altri 100 punti dalla Shiffrin nella generale (è Federica è ora seconda a -370) e manca l’occasione per completare un terzetto di podi bulgari dopo il secondo posto nella prima discesa, il terzo in quella di sabato e il primo, che sarebbe sicuramente arrivato, oggi. Chiude il podio la svizzera Lara Gut-Behrami, a 7 decimi dalla statunitense. Settima Elena Curtoni, splendida vincitrice della libera di sabato, a +1’’23 dalla Shiffrin; oltre a Federica Brignone, non sono uscite ad arrivare al traguardo sia Nicol Delago che Francesca Marsaglia.