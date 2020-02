Mondiali biathlon, staffetta mista: argento per l'Italia dietro alla Norvegia

Subito una gioia al mondiale di biathlon per l'Italia. Ad Anterselva Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno conquistato il secondo posto nella staffetta mista con un distacco di 15"6 dalla Norvegia, migliorando il bronzo dello scorso anno a Östersund. Sul gradino più alto del podio sono saliti i norveggi Eckhoff, Olsbu e i fratelli Boe, terzo posto per la Repubblica Ceca con un ritardo di 31 secondi. Quarta posizione per la Germania, quinta l'Ucraina e sesta la Russia. Delusione Francia, che chiude la staffetta mista solamente al settimo posto. Undicesima un'altra pretendente al podio della vigilia: la Svezia è sprofondata in classifica nel finale per le prove incolori delle frazioni maschili.