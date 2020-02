Biathlon, Mondiali Anterselva: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer 6^ e 7^ nella sprint 7,5 km

La vittoria finale è andata alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che ha preceduto di 6’’8 la statunitense Susan Dunklee, nonostante la sua perfezione al poligono. Bronzo a sorpresa per la ceca Lucie Charvatova, staccata di 21"3 e finora mai sul podio in una rassegna iridata. Tante le big che hanno deluso: prima tra tutte Tiril Eckhoff, solo 59esima: la norvegese ha così perso la vetta della generale di Coppa del Mondo a favore della Wierer, adesso in testa con 21 punti di vantaggio (Dorothea è anche leader della Coppa Sprint di specialità con 266 punti contro i 248 della stessa norvegese). Le altre due azzurre al via, Federica Sanfilippo e Michela Carrara, hanno concluso al 45esimo e al 67esimo posto.