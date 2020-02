Il coronavirus non fermerà la straordinaria stagione di Federica Brignone. Che domenica primo marzo, a La Thuille, può alzare al cielo la coppa di specialità in combinata, che tutti i tifosi italiani si augurano possa essere solo il dolce preludio a un altro ben più clamoroso trionfo, quello nella classifica generale di coppa del mondo nella quale, proprio grazie al recente successo in combinata a Crans Montana, è passata in testa portandosi a +73 su Mikaela Shiffrin (lontana dalle piste da fine gennaio dopo la scomparsa del padre). Discorsi futuri di un orizzonte che forse arriverà, ma intanto, quello che è certo, è che nel prossimo weekend nella località della Val d’Aosta si gareggerà, come confermato da un comunicato ufficiale della Fisi che ha voluto fare chiarezza sulla situazione legata all’emergenza coronavirus. Non senza, però, qualche difficoltà per i tifosi ai quali verrà limitato l’accesso ‘nel massimo interesse per la salvaguardia della salute pubblica’. Due le gare in programma: il SuperG al sabato e la combinata la domenica. Ovvero la specialità preferita dalla nostra Federica e quella che potrebbe regalarle la prima soddisfazione in stagione: con 200 punti, infatti, la Brignone conserva 75 punti di vantaggio sulla Holdener, diretta inseguitrice e dunque, anche in caso di vittoria della svizzera a Federica basterà arrivare decima. Un risultato decisamente alla sua portata. E se è vero che vincere aiuta a vincere…