Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Sono oltre 400 i contagiati dal coronavirus in Italia. Il presidente della Regione Lombardia Fontana annuncia: "Per ora non ho contratto il virus". Gli Satati Uniti non sospendono i voli da e per l'Italia, lo ha confermato il presidente Trump. I golfisti Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli in quarantena in Oman. Rinviati i match tra Irlanda e Italia del 6 Nazioni di rugby previsti tra il 6 e l'8 marzo. Ufficiale lo svolgimento di quattro partite di Serie B a porte chiuse nel prossimo weekend. Confermate le gare di Coppa del Mondo di sci femminile a La Thuile il 29 febbraio e 1 marzo. Nessun problema nemmeno per la sfida di Coppa Davis di tennis tra Italia e Corea del Sud in programma il 6-7 marzo a Cagliari

CORONAVIRUS: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE