Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino. È la prima sciatrice italiana a conquista la sfera di cristallo. Le ultima gare della stagione che avrebbero dovuto disputarsi a Are in Svezia sono state cancellate a causa dell’epidemia di Coronavirus che sta coinvolgendo, giorno dopo giorno, l’Europa intera e che ha raggiunto anche 3 persone che lavorano per il circo bianco e sarebbero dovute essere nella città svedese, come confermato dalla Fis, la Federazione internazionale. Sempre a causa dell'emergenza coronavirus erano state cancellate le finali in programma a Cortina dal 18 al 22 di marzo e la Brignone pensava di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime tre gare in programma a Are: uno slalom parallelo, un gigante e uno slalom e invece è tutto saltato. La sfida avrebbe dovuto essere tra lei, Shiffrin che inseguiva a meno 153 e Vlhova a meno 189 e invece con 11 podi e 5 successi stagionali e il record di punti per una sciatrice italiana la valdostana conquista la Coppa.