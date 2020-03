Federica Brignone sta realizzando la straordinaria impresa che l'ha vista trionfare nella Coppa del Mondo di sci alpino, prima italiana a riuscirci. L'azzurra, intervenuta a Sky Sport 24, lo ha fatto in un momento storico molto difficile per l'Italia, in piena emergenza coronavirus: "E’ una cosa difficile da spiegare, è una grande emozione che non riesco a raccontare a parole - ha detto -. Fatico a crederci, mi spiace accada in un momento così difficile per tutti e per l'Italia in particolare. E' una sensazione incredibile”. Brignone ha spiegato i momenti concitati in cui ha scoperto di aver vinto la sfera di cristallo dopo l'annullamento delle gare di Are: "Hanno annullato tutto improvvisamente, noi eravamo in camera dopo aver ricevuto da pochi minuti tutto il programma di gare - ha detto -. Non ho parlato con nessuna atleta, non ho fatto in tempo, perché ci hanno fatto partire il giorno dopo. E’ stato surreale, non ho visto la Shiffrin e non abbiamo potuto parlare di questa situazione". Federica ha poi parlato dei suoi miglioramenti in slalom, che ne farebbero una sciatrice a 360 gradi: "Già in questi ad Are stavo facendo bene, mi stavo preparando al meglio. Non penso di essere già pronta per un podio, ma sicuramente potevo fare un bel risultato. Dovevo difendermi attaccando e quindi anche in slalom mi sentivo pronta per fare bene". Infine una battuta: "Ci vediamo in Valle d'Aosta, speriamo il prima possibile, quando tutto questo sarà finito".