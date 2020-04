L'Italia continua a restare nella testa e nel cuore di Mikaela Shiffrin. Già un mese fa, quando il Paese era alle prese con le prime settimane di lockdown, la sciatrice statunitense aveva mostrato grande vicinanza al nostro popolo, omaggiandolo con una canzone speciale scritta da lei e cantata su Instagram. Lo stesso show, ancora più intenso dal punto di vista emotivo, si è ripetuto lunedì sera. Una lunga diretta in cui Shiffrin ha espresso solidarietà per la salute dei cittadini, prima di mettersi all'opera con la chitarra e interpretare #AMsg4You, canzone per l’Italia. Un testo, come sottolineato dalla 25enne del Colorado, ispirato dai dipendenti della "sua" famiglia Barilla e di tutte quelle aziende alimentari che continuano a produrre il cibo necessario in questo periodo di emergenza. E alla fine del video, proprio alcuni operai si sono collegati con la Shiffrin e l'hanno ringraziata per la vicinanza: un messaggio che l'ha fatta commuovere in diretta. "WOW. Sono senza parole, davvero - ha scritto l'americana su Instagram -. Grazie a tutta la famiglia Barilla per la sorpresa. Non avevo idea di chi ci sarebbe stato dall'altra parte quando hanno chiesto di collegarsi. È stato davvero ... INCREDIBILE. Grazie".