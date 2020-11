Sci, Marta Bassino: "Pronta per Levi"

"Una partenza che mi ha dato tanta fiducia". A parlare è Marta Bassino in vista del ritorno in pista nel weekend nei due slalom speciali di Levi, in Finlandia. Dopo l'esordio di Soelden dall'azzurra si aspettano conferme

Marta Bassino è leader di Coppa del mondo e della classifica di specialità di slalom gigante. Un doppio pettorale rosso che si sta godendo dal 17 ottobre quando vinse la gara di apertura sul ghiacciaio di Soelden. Da questa posizione privilegiata parte la sua stagione, nel week end sono in programma due slalom speciali che la piemontese non ama particolarmente. Basti pensare che in Coppa del mondo non compare in nessuna classifica perché o è uscita oppure non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche. Nonostante quindi il ritmo dei pali dello speciale le vada stretto la Bassino ha deciso di mettersi in gioco nuovamente (l’ultima sua partecipazione a uno slalom risale al novembre 2018) anche su curve non proprio sue per raccogliere esperienza e migliorare.