Marcialonga, tutto pronto per l'edizione numero 50

Il 31 gennaio 2021 la Marcialonga compie 50 anni ma proprio non si direbbe. È un evento che sembra non invecchiare mai perchè è in grado di mantenere intatto il suo fascino ed allo stesso tempo rinnovarsi per mantenere sempre vivo l’entusiasmo sia di coloro che sono coinvolti nella sua organizzazione sia di chi partecipa in qualità di concorrente, tifoso, sostenitore, appassionato. Quest’anno purtroppo le restrizioni governative causate dalla pandemia limiteranno molto i festeggiamenti, ma il comitato organizzatore presieduto da Angelo Corradini sta continuando ad adattare il programma della gara in modo che la Marcialonga ci sia e che ci sia in sicurezza. Gli iscritti al momento sono quasi 6000, tanti vengono dall’estero e solo a gennaio si potrà capire meglio come gestire la loro presenza. Per ora la buona notizia è la neve che è arrivata qualche settimana fa e ha reso magico e spettacolare tutto il territorio che unisce la Val di Fiemme e la Val di Fassa.