Marco Schwarz ha conquistato lo slalom di Adelboden: l'austriaco, quarto dopo la prima manche, torna al successo dopo due anni grazie a una seconda manche perfetta. Per Schwarz è il terzo successo di Coppa del Mondo dopo quelli in combinata e in parallelo. Sul podio anche il tedesco Linus Strasser (+ 0''14) e il britannico Dave Ryding (+0''15). Giornata da dimenticare per la Francia, che dopo la prima manche assaporava una storica doppietta: Clement Noel, che aveva il miglior tempo, ha chiuso all’ottavo posto, mentre Muffat Jeandet è scivolato in ultima posizione. La Coppa del Mondo si sposta nel prossimo fine settimana a Wengen, dopo la comunicazione ufficiale della Fis che ha confermato l'evento nonostante il focolaio che si è sviluppato nei giorni scorsi.