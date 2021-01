Una grande Italia torna sul podio di Coppa del mondo di biathlon nella staffetta maschile a distanza di tredici mesi. Sul tracciato di Oberhof il quartetto formato da Hofer, Bormolini, Windisch e Giacomel ha conquistato l'ultimo gradino del podio, dietro a Francia e Norvegia. Il terzo posto arriva al termine di una gara molto solida e condotta sempre nelle prime posizioni, con buona precisione al poligono dove si sono contati solo 5 errori complessivi. Grande soddisfazione per Tommaso Giacomel, non ancora 21enne e rientrato a pieno ritmo solamente da poche settimane: "Non ho avuto paura, ho rischiato ciò che c'era da rischiare, credendo nelle mie possibilità - ha spiegato l'azzurro, come riporta il sito della Fisi -. E' bellissimo fare questo podio insieme ai miei compagni". Per l’Italia è la conferma di una condizione in crescita proprio nel momento in cui stanno per arrivare gli appuntamenti più importanti della stagione con la tappa di Anterselva e i Mondiali in Polonia a febbraio. Sabato toccherà alla staffetta femminile: per l'Otalia gareggeranno nell'ordine Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo.