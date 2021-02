All’uscita dalla Clinica La Madonnina di Milano dopo la frattura "composta del piatto tibiale del ginocchio destro" e un intervento per rimuovere una placca al braccio, la sciatrice azzurra ha parlato del suo momento: "È un enorme dispiacere non poter correre con la mia nazione al Mondiale. Lavorerò per tornare presto in pista"

L’infortunio non le darà la possibilità di correre al Mondiale di Cortina e si può solo immaginare quale possa essere il suo dispiacere, emerso anche in un lungo messaggio scritto con il cuore su Instagram. Sofia Goggia ha lasciato la Clinica "La Madonnina" di Milano dopo la "frattura composta del piatto tibiale" del ginocchio destro, e la rimozione di un elemento di sintesi al braccio legato a un vecchio infortunio. “Come stai? Bene, sono caduta rientrando dalla pista. E’ un enorme dispiacere non poter correre per la mia nazione al Mondiale però le cose stanno così, vanno accettate. Lavorerò per tornare presto in pista. Per due mesi adesso devo pensare solo al recupero, non mi spaventano i dolori fisici. Dovrò recuperare e basta”.

Il rientro

Il presidente della Commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali Andrea Panzeri aveva detto: "Si potrebbe valutare una partecipazione di Sofia alle finali di Coppa del mondo il 17 marzo". Lei spiega: "Spero di esserci, ma è qualcosa su cui non ho il controllo". Poi il ringraziamento ai tanti che in questi giorni hanno avuto un pensiero per lei: "Una dimostrazione di affetto veramente bella, mi è arrivata dritta al cuore”. Ringrazio tutti, mi dispiace non poter essere al cancelletto dei Mondiali".