Mondiali sci Cortina 2021, la guida tv

L’appuntamento più importante della stagione dello sci è arrivato. Dal 7 febbraio al via il Mondiale di Cortina: 13 le gare, 39 medaglie che verranno assegnate. Approfondimenti quotidiani su Sky Sport 24 con “Obiettivo Sci, #SkyCasaVeneto”, in onda alle 12.45 e 18.45. La 46^ edizione della rassegna iridata sarà trasmessa in diretta da Eurosport, sui canali 210 e 211 del bouquet Sky

Domenica 7 febbraio prenderà il via il primo grande evento sportivo internazionale nell'era Covid, sorta di prova generale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. La Regina della Dolomiti è pronta, anche se il Mondiale si disputerà a “porte chiuse”. Per non perdere nulla, appuntamento su Sky Sport 24 con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalle piste grazie a “Obiettivo sci”, in onda dal 7 al 21 febbraio alle 12.45 e alle 18.45. A “Sky Casa Veneto”, situata nel centro di Cortina, ci saranno gli inviati Elisa Calcamuggi e Carlo Vanzini per fare il punto di ogni giornata di gara e le interviste ai protagonisti. Aggiornamenti anche durante il pomeriggio ed a “Campo Aperto”, sempre sul canale 200 di Sky (#SkyCasaVeneto).