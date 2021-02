1932 , dopo Murren, la località italiana, già definita negli anni 30 la capitale degli sport invernali, ospitò la seconda edizione. 6 le gare in programma e 1 la medaglia vinta dagli azzurri , anzi dall'azzurra, Paula Wiesinger, oro in discesa libera. Un successo STORICO per quella rappresentava la prima medaglia in assoluto conquistata dall'Italia ai mondiali di sci. Ne seguiranno altre settanta di cui , in totale, 21 d'oro, 24 d'argento e 26 di bronzo. Sono passati 80 anni dai secondi campionati disputati, ma poi cancellati, a Cortina . Era il 1941 e la seconda guerra mondiale limitò la presenza delle nazioni in un clima che lo sport rendeva meno terribile di quel che era, ma dal quale non poteva del tutto escludersi. 5 anni dopo, al termine del conflitto, la Federazione, su forte pressione della Norvegia, decise di annullare la decima edizione iridata. Non era mai successo e mai si è ripetuto. Cortina protagonista anche nel 1956 , allora con l'Olimpiade che assegnava anche i titoli di campioni del mondo.

Il ritorno dei Mondiali di sci in Italia

Mondiali sci Cortina 2021, la guida tv

Abbiamo dovuto aspettare 16 anni per rivedere i Mondiali di sci in Italia. Allora Bormio, nel 2005, oggi Cortina, unite dal passato e soprattutto da un futuro che vedrà le due località tra le protagoniste assolute dell'Olimpiade 2026, per lo sci alpino. Allora furono 4 le medaglie azzurre, due d'argento con Lucia Recchia ed Elena Fanchini in Super G e Discesa e due bronzi entrambi conquistati da Giorgio Rocca in Xombinata e in Slalom.

L'Austria fu protagonista con 11 medaglie, così come lo è sempre stata nel tempo e anche nel recente passato a Are due anni fa con 8, nella storia con 291, quasi 100 in più della prima inseguitrice, la Svizzera, noi siamo settimi con 71. Dall'ultima edizione dei Mondiali ci portiamo 3 medaglie, un bronzo a squadre, un argento in Super G che purtroppo Sofia Goggia non potrà confermare o migliorare, bloccata dal recente infortunio. Abbiamo un titolo da difendere ed è quello conquistato in Svezia da Dominik Paris in Super G.