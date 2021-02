"Forse è meglio se per domenica pigliamo un elicottero per arrivare sin quassù", si sono detti scherzando l'azzurro Dominik Paris e lo svizzero Beat Feuz, amici per la pelle fuori pista ma fortissimi rivali in gara, dopo esser arrivati alla partenza della Vertigine per la prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di domenica Per arrivarci, in cima ad un ripidissimo pendio ai piedi della Tofana, bisogna infatti far ben 223 gradini: la gran parte sistemati con solidi tubolari e gli ultimi scavati nel ghiaccio.