Mikaela Shiffrin è in testa al termine della prima manche del gigante femminile ai Mondiali di Cortina. Sulla Olympia delle Tofane, il fenomeno americano guida in 1'13''22. Seconda piazza per la connazionale Nina O'Brien (+0''02), davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0''08) e all'austriaca Katharina Liensberger (+0''26). Grande delusione per l'Italia: Federica Brignone, una delle favorite alla vigilia, è uscita in una curva a sinistra dopo un dosso. Subito prima di lei, l'attesa Marta Bassino (quattro vittorie in stagione nella disciplina), scesa con il pettorale 2, a causa di un paio di errori, ha chiuso con un ritardo di 1''54 dalla Shiffrin. Staccatissima Elena Curtoni (+4''11). La seconda manche è in programma alle 13.30.

Brignone: "Sono momenti duri, ma bisogna reagire"

"Non è quello che volevo uscire alla prima manche - ha raccontato Brignone a Raisport -. Sono partita attaccando, come in allenamento. Ho rischiato, questo è lo sport. Peccato, non è stato un Mondiale favorevole. Sono momenti duri per la carriera di un atleta, ma da qui si può migliorare e reagire. Nella vita ci sono tante sfide, per me è un'occasione per migliorare ancora".

L'ordine d'arrivo della 1^ manche del gigante femminile

1. SHIFFRIN (USA) in 1'13''22

2. O'BRIEN (USA) + 0''02

3. GUT-BEHRAMI (SVI) +0''08

4. LIENSBERGER (AUT) +0''26

5. GISIN (SVI) +0''34



14. BASSINO (ITA) + 1''54

22. CURTONI (ITA) + 4''11

OUT: BRIGNONE