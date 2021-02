E' stata la protagonista a Cortina, riportando in Italia un oro mondiale che nel femminile mancava dai tempi di Compagnoni e Kostner. La sua storia si intreccia anche con quella di Sky. Giovanni Bruno ci racconta come... CORTINA 2021: IL BILANCIO DI CARLO VANZINI Condividi:

C’era una volta una bimba, molto bimba, che sapeva sciare assai bene. Le sue nevi erano quelle delle montagne piemontesi dove anche i miti del ciclismo si erano esibiti nella storia. La bimba ha i suoi primi sci ai piedi grazie al suo papà. Proprio il papà è il suo maestro di vita dei magici sci. Li mette ad appena due anni, sembra nata per quegli strani attrezzi che spesso fanno cadere ma riesce magicamente a fare cose straordinarie.

Lurisia La bimba cresce, crescono anche gli sci e crescono anche le cose che contornano quegli strani attrezzi. La bimba conosce altri bimbi e questi bimbi fanno uno sci club che chiamano Lurisia. La bimba si diverte sulla neve sempre sotto lo sguardo attento di suo papà maestro. E’ dolce e sorridente, uno scricciolo con delle gambette che tremano quasi quando fanno le curve in mezzo ai solchi della neve appena caduta.

I legnetti di papà La bimba si chiama Marta ed è ‘bassina’ come il suo cognome Bassino. Marta cresce e diventa anche alta, sorride sempre e sorride ancora di più quando il suo papà maestro la fa correre tra dei pezzi di legnetti bassi per obbligarla a fare delle curve e non scendere giù dritta. Marta sembra un folletto delle nevi, impara subito tanto da costringere tutta la sua famiglia a vederla gareggiare in percorsi sempre più complicati. Marta è veloce, leggera e brava. Segue in maniera perfetta quello che il papà maestro dice, lo dice lui e lo dirà poi chi la segue ancora di più in gare sempre più difficili. Lei risponde ridendo e sorridendo e vincendo.

I primi passi della carriera La favola prosegue. Le pagine della sua storia si riempiono di tante belle cose. La sua vita è sulla neve. Il suo bel destino corre in mezzo a quei percorsi che adesso si chiamano Slalom Gigante e Speciale. Serve girare veloci e vicino ai paletti che rimbalzano, toccati, sulla neve. Poi ha bisogno di velocità per trovare anche i suoi limiti ed ecco che scende rapida in Supergigante e ancor di più in Discesa libera. Marta comincia a viaggiare e con le sue compagne che si chiamano Frenci, Elena, Sofia e Federica gira il mondo con un sacco grande sulle spalle, valige e fasci di sci. Il suo papà, maestro di un tempo la vede in televisione e con la sua mamma si emozionano tanto quasi alle lacrime. Marta sorride quando leggera scende, sotto il casco imprigiona i suoi capelli che comunque svolazzano dando il ritmo alla sua sciata.

Sky Scholarship approfondimento Sky Sports Scholarships, c'è anche Marta Bassino Il suo sci la premia, la conoscono e in molti credono in lei. Anche noi che scriviamo abbiamo un po' scommesso sul suo faccino di bimba e la sua naturale sciata. Prima delle vittorie, prima delle medaglie, prima di coloro che rapiti l’hanno esaltata, molto prima. Scoprire un talento era la missione di Sky Scholarship. Marta è l’unica degli sport invernali e l’unica italiana che viene adottata simpaticamente dal progetto. Molti inglesi e tedeschi, lei però è la sola che scia e che porta l’azzurro dentro. Marta la bimba che sa sciare non ha ancora vinto nulla, è molto brava e prima o poi lo farà… Dicono.