Filip Zubcic ha conquistato lo slalom gigante maschile di Bansko (Bulgaria), valido per la Coppa del Mondo di sci apino. Il croato, alla terza vittoria in carriera (la seconda della stagione dopo quella ottenuta a Santa Caterina), ha chiuso in 2'20''62, precedendo di 40 centesimi il francese Mathieu Faivre, al comando dopo la prima manche. Podio completato dall'austriaco Stefan Brennsteiner (+0''93). Quarto Alexis Pinturault, un buon risultato considerato che il francese, che resta in testa alla classifica generale di Coppa del mondo, è sceso per quasi tutta la seconda manche senza una bastone. Primo degli italiani al traguardo è Filippo Della Vite, 16° a 2''73, mentre l'argento mondiale Luca De Aliprandini non è andato oltre il 18° posto a 2''92. Domenica si replica con un altro slalom gigante, sempre sulla pista di Bansko.