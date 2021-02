Mathieu Faivre ha conquistato lo slalom gigante maschile di Bansko, valido per la Coppa del Mondo di sci apino, secondo appuntamento consecutivo sulla pista bulgara. Il francese, campione del mondo a Cortina e in testa dopo la prima manche, ha chiuso in 2'25''29, precedendo di 75 centesimi lo svizzero Marco Odermatt. Per Faivre seconda vittoria in Coppa del mondo, la prima dopo cinque anni. Sul podio un altro francese, Alexis Pinturault, staccato di 81 centesimi, sempre leader della Coppa del mondo generale e si specialità. Primo degli italiani al traguardo è Luca De Aliprandini, 12° a 2''42. Tra gli altri azzurri da segnalare anche il 15° posto di Borsotti (+2''52), il 18° di Tonetti (+3''16) e il 23° di Moelgg (3''52).