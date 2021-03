Giovanni Franzoni è il nuovo campione del mondo junior del superG . Nella prima giornata di gare ai Mondiali junior di Bansko (Bulgaria), l’azzurro, 19 anni di Manerba del Garda e portacolori delle Fiamme Gialle, si è imposto grazie al tempo di 49"70 , precedendo di soli 4 centesimi l’austriaco Lukas Feurstein e di 5 l’elvetico Gael Zulauf. Franzoni mette a segno il primo, grande risultato della sua carriera e si lancia verso le finali di Lenzerheide di fine stagione, dopo aver già sperimentato i Mondiali di Cortina, lo scorso febbraio. L’ultimo italiano a vincere il titolo junior nel superG era stato Peter Fill, a Tarvisio nel 2002 : Franzoni colma un gap che per i nostri colori mancava da 19 edizioni. Si tratta del terzo titolo di superG della storia, dopo quello di Max Iezza nel 1993 a Monte Campione e, quello di Fill, già menzionato. Tra gli altri azzurri al via, Matteo Bendotti e Filippo Della Vite hanno chiuso rispettivamente 17° e 18° con 1″57 e 1″69 di ritardo dal compagno di squadra.

Franzoni: "Era questo il mio obiettivo"

“E’ bellissimo perché il mio obiettivo per quest’anno erano sicuramente queste gare e partire con un oro è davvero importante - ha spiegato Franzoni, come riporta il sito della Fisi -. E’ stata dura perché ho sbagliato tanto nella parte centrale, però era una gara corta per cui bisognava cercare di spingere al massimo. Alle finali farò il mio esordio in superG in Coppa del mondo ed è un altro bel traguardo. Nei prossimi giorni ci sono altre gare e spero che anche i miei compagni possano fare buoni risultati e che riusciamo a portare a casa un bel bottino”.