Alice Robinson ha conquistato il gigante delle Finali di Lenzerheide, ultima gara di Coppa del mondo femminile della stagione. La neozelandese, alla prima vittoria stagionale, la terza della carriera, ha chiuso in 2'19''48, piazzando il miglior tempo della seconda manche. Podio completato dalla statunitense Mikaela Shiffrin (170° in carriera), staccata di 28 centesimi dopo aver dominato la prima manche e dalla slovacca Meta Hrovat (+0''48). Quarta piazza per un'ottima Federica Brignone (+1''29). Settimo posto per Marta Bassino (+1''45), già sicura della Coppa del mondo di specialità, che dopo la terza piazza del prima manche, ha commesso un errore che le è costato il peggior piazzamento stagionale nella disciplina. Tredicesimo posto per Irene Curtoni (+3''92), che ha chiuso davanti alla fresca vincitrice di Coppa del mondo Petra Vlhova (11°).