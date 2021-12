Mikaela Shiffrin positiva al Covid: "Sto bene"

La campionessa di sci Mikaela Shiffrin, in testa alla Coppa del Mondo femminile, ha annunciato sui suoi social network di essere risultata positiva al Covid-19, e che quindi salterà slalom gigante e slalom speciale, in programma rispettivamente martedì e mercoledì a Lienz (Austria).

"Sto bene ma purtroppo sono risultato positivo al Covid. Rispetto il protocollo e mi sono isolata", scrive la fuoriclasse americana che vanta 72 vittorie in Coppa del mondo.

In questa stagione Shiffrin si è aggiudicata già 3 gare e si trova in testa alla classifica di Coppa del Mondo con 115 punti di vantaggio su Sofia Goggia e 315 su Petra Vlhova. Avrebbe avuto l'occasione di allungare con le due gare in programma in Austria. Shiffrin dovrebbe tornare in pista il 4 gennaio, nello slalom speciale di Zagabria.