Paris da record, re dello Stelvio per la 6^ volta

Dominik Paris vince la discesa libera di Bormio ed entra nella storia dello sci alpino. L'altoatesino ha infatti conquistato il sesto successo nella specialità sullo Stelvio (pista sulla quale in carriera si è imposto anche una volta in supergigante). Mai nessuno era riuscito in discesa a vincere così tanto sulla stessa pista. Lo svizzero Didier Cuche si è infatti fermato a quota 5 sulla mitica Streif, a Kitzbuhel. Paris ha emulato il norvegese Aksel Lind Svindal (vincitore sei volte in SuperG a Lake Louise), lo statunitense Ted Ligety (sei giganti conquistati a Kranjska Gora) e l'austriaco Marcel Hirscher (a quota 6 in gigante sulla Gran Risa, in Alta Badia).

Nella gara di oggi Paris, che ha chiuso con il tempo di 1.54.63, ha preceduto gli svizzeri Odermatt (+0.24) e Hintermann (+0.80). Quarto posto per l'austriaco Hemetsberger (+0.99) e quinto il tedesco Schwaiger (+1.10). Ottima prova di Matteo Marsaglia, al traguardo con un distacco di 1.33 da Paris. Più indietro Casse (+1.94) e Innerhofer (+3.35). Domani e giovedì appuntamento con un doppio SuperG.