Sofia Goggia è caduta nel il superG di coppa del mondo di Cortina: spaventose le immagini tv al replay che mostrano una rotazione anomala del ginocchio. La campionessa, che si è rialzata da sola e si è rimessa gli sci tornando al traguardo, accusava un dolore al ginocchio sinistro e verrà sottoposta a una risonanza a Milano per scongiurare ogni problema in vista dei Giochi al via il 4 febbraio

