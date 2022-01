Marcialonga, la granfondo domenica LIVE su Sky

La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, sarà ancora su Sky. Dopo quelle del 2020 e 2021, infatti, anche la 49esima edizione della Marcialonga, in programma domenica 30 gennaio, sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, affiancati nel commento da Marco Albarello e Cristian Zorzi, entrambi campioni olimpici con la staffetta, il primo nel 1994, il secondo nel 2006; previsti anche collegamenti dalla zona di partenza, lungo il percorso e dalla zona dell’arrivo con Elisa Calcamuggi. Collegamenti live su Sky Sport 24 per gli eventi della vigilia e per seguire l’arrivo nel pomeriggio di domenica dell’ultimo dei “bisonti”, così come vengono chiamati gli sciatori amatoriali che partecipano alla Marcialonga.