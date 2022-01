La più amata e desiderata: è la Marcialonga

L’ultima domenica di gennaio è la festa del granfondista. Due sci paralleli, 70 chilometri su e giù per le valli di Fassa e Fiemme e un nome: Marcialonga. La più amata, la più desiderata, la più particolare. Meno lunga della Vasaloppet ma molto meno noiosa, con 16 paesi attraversati e una fama di gara che attira come nessun’altra nel circuito Visma Ski Classics. Tra l’altro, proprio con la svedese Vasaloppet di 90km, con la norvegese Birkebeinerrennet e con la Jizerska Padesatka, della Repubblica Ceca, costituisce il pacchetto delle gare monumento, il grande slam del fondo. La Marcialonga è resistente, tiene duro anche di fronte alla pandemia, con tutte le restrizioni e le attenzioni possibili, ma senza mollare, senza rinunciare…Magari non riuscirà a mettere assieme i soliti 7mila concorrenti però più di 3mila bisonti, oltre a i professionisti e ai super amatori, ci saranno. Il personaggio da seguire è il norvegese Gjerdalen, 3 volte primo consecutivamente, tra il 2015 e il 2017, due volte secondo, due volte quarto, quattro medaglie mondiali con due ori, e quel paio di Ray Ban da aviatore che lo fanno riconoscere subito. Ci sarà anche uno dei più forti fondisti di tutti i tempi, Petter Northug, carattere particolare, eccessi di tutti i tipi, 4 medaglie alle olimpiadi di Vancouver, 13 volte campione del mondo…è qui per divertirsi, per passione. Come l’ex calciatore norvegese della Roma Riise, finito 1209esimo nel 2018 con un tempo di 4h 21 ‘ 57”. Fermo in Svezia invece l’ex rallista Marcus Gronholm, bloccato da una quarantena causa Covid.