Quarto successo in carriera per la campionessa del mondo in carica, Corinne Suter, che ha vinto in 1.40.74 la discesa di Garmisch. Seconda la sua connazionale Jasmine Flury in 1.41.25, terza l'austriaca Cornelia Huetter in 1.41.52. La miglior azzurra è stata la giovane gardenese Nadia Delago, quinta in 1.41.59 a soli sette centesimi dal podio. Caduta sua sorella Nicol, lontane dalle migliori Elena Curtoni (1.42.34), Federica Brignone (1.42.45) e Francesca Marsaglia (1.43.60), tutte fuori dalla top ten. Domani a Garmisch si chiude con il superG, ultima gara prima di Pechino.