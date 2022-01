C'è ottimismo nel messaggio social di Sofia Goggia, in cui mostra la riabilitazione in corso dopo l'infortunio al ginocchio rimediato domenica scorsa a Cortina: "Work in molto progress", ha scritto la bergamasca. Obiettivo essere in pista a Pechino il prossimo 15 febbraio per difendere il titolo olimpico in discesa

