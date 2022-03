L'ex campione del mondo di biathlon, il tedesco Erik Lesser, ha messo a disposizione di diversi sportivi ucraini il proprio profilo Instagram per postare foto e messaggi che mostrano l'atrocità della guerra. Una comunicazione che avviene in lingua russa per sensibilizzare l'opinione pubblica del Paese che sta attaccando l'Ucraina, superando la "disinformazione" di Mosca GUERRA UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA Condividi

La solidarietà tra sportivi viaggia sui social, l'ex campione del mondo di biathlon, il tedesco Erik Lesser, ha ceduto il suo profilo Instagram a diversi sportivi ucraini, ultima in ordine di tempo la biathleta Anastasiya Merkushyna, che sta postando foto e messaggi che mostrano l'atrocità della guerra. Una comunicazione che avviene in lingua russa per sensibilizzare l'opinione pubblica del Paese che ha invaso l'Ucraina superando la 'disinformazione' di Mosca.

A postare sul profilo di Lesser anche il tennista Sergiy Stakhovsky che sta condividendo le foto di desolazione e macerie dopo l'invasione sull'account di Lesser. "Questa è la mia Kiev. Come puoi vedere, questi non sono edifici militari. I missili russi stanno uccidendo civili qui", ha spiegato l'ex star del tennis ucraino rientrata in patria dalla Slovacchia per combattere mostrando una foto di un edificio parzialmente distrutto.

"L'Ucraina non ha iniziato questa guerra. Non ci sono nazisti in Ucraina. Porta a casa i tuoi soldati", ha aggiunto Stapkovsky che ha giocato l'Australian Open a gennaio ritirandosi dal tennis subito dopo. Lesser è salito da 117.000 a 157.000 followers. Lesser, che si ritirerà a fine stagione, si è detto pronto ad aprire il suo account anche ad altri atleti ucraini.