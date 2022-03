Brignone festeggia la Coppa del Mondo in SuperG

4/22

"Sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva - ha aggiunto l'azzurra al sito della Fisi -. Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi. Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene. È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l'ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l'ora"