Kilde vince la discesa di Beaver Creek. Male Paris

Seconda vittoria stagionale in altrettante discese per lo sciatore norvegese che chiude davanti a Marco Odermatt, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Completa il podio il canadese Crawford. Delude Paris, solo 20° al traguardo

È ancora Aleksander Kilde il padrone della discesa libera al maschile. Il norvegese ha vinto la gara di Coppa del Mondo a Beaver Creek, chiudendo davanti allo svizzero Marco Odermatt, al suo quarto piazzamento nei primi tre posti in altrettante gare disputate. Completa il podio il canades James Crawford a 79 centesimi. Per Kilde si tratta della quindicesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, l'ottava in discesa libera. Sulla Birds of Prey deludono gli italiani, soprattutto Dominik Paris, solo 20esimo a +1.73 da Kilde. Domme è stato lento sin dall'uscita dal cancelletto, pagando già 53 centesimi di ritardo dopo il primo tratto. Il migliore tra gli azzurri è Matteo Marsaglia, 16esimo.