Braathen vince in gigante: azzurri lontani

Back to back di Lucas Braathen. Sette giorni dopo la vittoria in slalom in Val d'Isère, lo sciatore norvegese ha centrato il successo anche nel primo dei due giganti di Coppa del Mondo in Alta Badia. Non sono mancate le emozioni sulla Gran Risa visto che il podio è racchiuso in appena un decimo: Henrik Kristoffersen, secondo, è lontano solo due centesimi da Braathen, mentre sul gradino più basso del podio c'è Marco Odermatt. Il leader della generale di Coppa del Mondo ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive in gigante, ma nella seconda manche è stato autore di una grande rimonta dopo una brutta prima manche, chiusa soltanto al nono posto. Braathen ha vinto in 2'36''35, recuperando due posizioni rispetto alla prima manche che aveva visto al comando Jan Kranjec, crollato nella seconda discesa. Lo sloveno, partito con 73 centesimi di vantaggio, ha perso mezzo secondo già al primo intermedio e, soprattutto, è stato impreciso sul muro finale, chiudendo al 5° posto a 69 centesimi da Braathen. Per il norvegese, classe 2000, è la quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo.