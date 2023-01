Biathlon, Wierer terza nella sprint di Pokljuka

Secondo podio stagionale per Wierer che non commette errori al poligono e chiude alle spalle di Elvira Oeberg e Simon. Per l'azzurra ottima posizione di partenza per l'inseguimento (in programma sabato) dove non ci sarà Vittozzi, 65^ al traguardo con 6 errori

Il 2023 inizia con un podio per Dorothea Wierer. La biathleta di Anterselva ha conquistato il terzo posto nella sprint di Pokljuka, in Slovenia, prima gara di Coppa del Mondo dell'anno solare. Wierer ha chiuso con un doppio zero al poligono, arrivando al traguardo con 18.7 secondi di ritardo dalla vincitrice, la svedese Elvira Oeberg. Completa il podio la francese Julia Simon, tutte con doppio zero. Per Wierer si tratta del secondo podio stagionale dopo il 2° posto nell'inseguimento a Kontiolathi. Proprio in chiave inseguimento, in programma sabato alle 12.10, l'azzurra potrà contare su un'ottima posizione di partenza.