Zagabria, niente slalom bis: temperature alte

Il secondo slalom di Coppa del Mondo femminile a Zagabria non si disputerà. Dopo la prova di ieri dominata da Mikaela Shiffrin, oggi era prevista una seconda gara sulla collina di Sljeme, ma gli organizzatori si sono arresi di fronte alle alte temperature e il vento forte. Già ieri le condizioni della pista non erano ideali, ma la situazione è peggiorata, costringendo la FIS a cancellare lo slalom. Appuntamento con la storia rinviato, dunque, per Shiffrin che in caso di vittoria oggi avrebbe raggiunto Lindsey Vonn a quota 82 vittorie in Coppa del Mondo, record assoluto al femminile.