Mikaela Shiffrin domina la prima manche del gigante bis di Kranjska Gora, in Slovenia. "Her Majesty", a caccia della vittoria numero 82 in carriera (che la affiancherebbe a Lindsey Vonn), ha chiuso in 55''30, precedendo di appena 24 centesimi una super Federica Brignone. Terza piazza per la canadese Valerie Grenier (+0''39), vincitrice appena 24 ore fa sulla pista slovena. Quarta e in lotta per l'ennesimo podio stagionale è Marta Bassino (+0''73), leader della coppa del mondo di specialità. La seconda manche è in programma alle 12.30.