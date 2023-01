Slittino, oro europeo per Voetter/Oberhofer

Nel doppio femminile l'Italia conquista un'altra vittoria nella tappa di Sigulda, in Lettonia, valevole anche per la rassegna continentale. Voetter/Oberhofer consolidano così anche il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo

C'è ancora la firma di Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppo femminile di Coppa del mondo di slittino. Le due azzurre hanno vinto anche a Sigulda, in Lettonia, nella tappa valida anche per il campionato europeo. Una prestazione sontuosa delle azzurre che sul budello lettone si sono laureate campionesse europee con un tempo complessivo di 1'26''681, con 501 millesimi di vantaggio sulle padrone di casa Upite/Ozolina e 558 millesimi sulle tedesche Rosenthal/Degenhardt. Per Voetter/Oberhofer si tratta della terza vittoria stagionale, nonché del sesto podio. Con questo risultato, inoltre, le azzurre hanno consolidato il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo.