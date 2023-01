Felicetti 2° nel gigante parallelo a Scuol

Il 30enne di Moena torna sul podio a distanza di tre anni dall'ultima volta: Felicetti si è arreso solo in finale al polacco Kwiatkwoski. Per l'Italia dello snowboard è il quinto podio stagionale in Coppa del Mondo, ottenuti con quattro atleti diversi

Quasi tre anni dopo l'ultima volta, Mirko Felicetti torna sul podio nel gigante parallelo maschile di Coppa del Mondo di snowboard. L'atleta di Moena ha chiuso al secondo posto nella tappa di Scuol, in Svizzera. Dopo aver ottenuto il quarto tempo nelle qualifiche, Felicetti si è arreso in finale solamente al polacco Kwiatkowski, dopo aver sconfitto in semifinale lo sloveno Mastnak, quarto al termine della small final vinta dall'austriaco Prommegger. Fuori ai quarti, invece, gli altri italiani Aaron March e Maurizio Bormolini, mentre agli ottavi si era fermato Fabriel Messner. Per l'Italia dello snowboard è il quinto podio stagionale in Coppa del Mondo, ottenuti con quattro atleti differenti.