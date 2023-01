La bergamasca, caduta sabato in discesa, non sarà al via dell'ultima gara del weekend sull'Olympia delle Tofane a causa di un leggero indolenzimento al ginocchio destro. "Devo preparararmi al meglio per i Mondiali in Francia che sono l'obiettivo stagionale" ha spiegato Goggia

Sofia Goggia non sarà al via del SuperG di Cortina, ultima gara del weekend sull'Olympia delle Tofane. Dopo la caduta di sabato in discesa libera, la bergamasca aveva confermato la sua presenza per l'appuntamento odierno, ma all'alba è arrivato il dietrofront. Goggia presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa stagione) e ha deciso, in accordo con la Commissione Medica FISI, di non prendere precauzionalmente il via nella gara odierna. L'azzurra, infatti, vuole concentrarsi sui Mondiali in Francia (SuperG mercoledì 8 febbraio, discesa sabato 11).