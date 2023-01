Slalom Kitz, Feller in testa dopo la 1^ manche

L'austriaco guida lo slalom di Kitzbuhel al termine della prima manche davanti al leader della specialità Lucas Braathen e il tedesco Linus Strasser, racchiusi tutti in mezzo secondo. Per l'Italia bene Sala, lontano un secondo dal leader, mentre Vinatzer cade a metà gara. La seconda manche è in programma alle 13.30

È Manuel Feller il leader a metà gara dello slalom di Kitzbuhel, ultimo appuntamento del weekend sulle nevi del Tirolo. Il padrone di casa, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la prima manche in 52''18, precedendo di 31 centesimi il leader della specialità, il norvegese Lucas Braathen. Terzo, lontano 50 centesimi, il tedesco Linus Strasser in una classifica particolarmente corta visto che in sei accusano meno di un secondo di ritardo. Feller andrà a caccia di una vittoria in Coppa del Mondo che gli manca da quasi due anni, dallo slalom di Lenzerheide di marzo 2021. Per l'Italia bene Tommaso Sala, ottavo dopo la prima manche a un secondo da Feller. Niente da fare, invece, per Alex Vinatzer che, dopo due top 10 consecutive, è caduto senza conseguenze. La seconda manche è in programma alle 13.30.