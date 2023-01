Bassino 3^ nel SuperG di Cortina, vince Mowinckel

Secondo podio consecutivo, il settimo della stagione, per Bassino che chiude alle spalle di Huetter e Mowinckel. Per la norvegese è la prima vittoria stagionale. La Coppa del Mondo resterà nei prossimi giorni in Italia: martedì e mercoledì sono in programma due giganti a Kronplatz

Da Mowinckel a Mowinckel. Quasi un anno dopo l'ultima vittoria della 30enne di Molde (era il SuperG di Courchevel datato 17 marzo 2022), la Norvegia torna a vincere in Coppa del Mondo femminile. Proprio Mowinckel ha conquistato il SuperG di Cortina d'Ampezzo, chiudendo un weekend ricco di soddisfazioni per il team norvegese dopo il secondo posto di Lie in discesa. Mowinckel ha disputato una prova di altissimo livello sull'Olympia delle Tofane, chiudendo in 1'23''22, riuscendo a fare la differenza soprattutto nel tratto centrale. Seconda l'austriaca Cornelia Huetter, terza Marta Bassino che centra il secondo podio consecutivo in SuperG (sono 7 in stagione) dopo Sankt Anton. Grazie a questo risultato, l'Italia tiene aperta una striscia di cinque gare consecutive con almeno un'azzurra sul podio. Tra le altre italiane, Curtoni chiude in top 10 con il 6° tempo, lontana Brignone (leader della classifica di specialità) che accusa 84 centesimi di ritardo da Mowinckel.