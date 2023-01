Noel vince lo slalom di Schladming, Gross solo 20^

Va a Clement Noel lo slalom in notturna di Schladming . Dopo aver concluso la prima manche all'ottavo posto, l'atleta francese si è reso autore di una grande seconda manche che ha chiuso con il tempo di 1’48″97 , davanti all’elvetico Ramon Zenhausern , distante soli 7 centesimi e al norvegese-brasiliano Lucas Braathen , terzo a 38 centesimi. Serata negativa, invece, per gli azzurri: il migliore è stato Stefano Gross, che ha chiuso al 20^ posto, mentre Tommaso Sala e Alex Vinatzer si sono classificati agli ultimi due posti. Braathen è in testa alla classifica di specialità con 430 punti, davanti a Kristoffersen, oggi undicesimo, a quota 389 e a Yule con 334 punti.

Gross: "Faticato nel finale, obiettivo è essere più efficaci"

Al termine della gara, Stefano Gross ha analizzato così la discesa: "Bisognava solo cercare di sciare e tirare le curve. Sono riuscito ad esprimere la mia sciata nella prima parte, poi invece ho faticato nel finale. Dobbiamo riuscire ad essere più efficaci, ci stiamo lavorando e penso che i risultati si vedranno”. Rammarico anche per Sala: "Sono partito per fare il podio e l’errore è dietro l’angolo. Era un anno e mezzo che non sbagliavo e poteva capitare. Sono comunque fiero dell’attegiamento che ho avuto in gara e ci riproveremo la prossima volta”. Non contento anche Vinatzer: "Gara negativa però stiamo lavorando e anche in una sola gara si può fare tanto. Ci proviamo a Chamonix. Tutto va bene in allenamento, mi piacerebbe avere una forma migliore".