Combinata, Pinturault in testa dopo il SuperG

La prima manche della combinata maschile ai Mondiali di sci alpino a Courchevel-Meribel parla francese. È Alexis Pinturault il leader al termine del SuperG sulla "Eclypse", tracciato dal tecnico italiano Alberto Ghidoni. Il 31enne, nativo di Courchevel e oro nella specialità nel 2019 ad Are, ha chiuso in 1'08''25 con 6 centesimi di vantaggio su Marco Schwarz, campione in carica della combinata. Un distacco minimo tra i due favoriti della vigilia che, con ogni probabilità, si contenderanno l'oro tra i pali stretti dello slalom, in programma alle 14.30. La lotta per il podio, però, è aperta con possibili rimonte da dietro. Terzo posto provvisorio per l'austriaco Haaser, ma occhi puntati anche su Radamus, Murisier e, soprattutto, su slalomisti puri come McGrath e Meillard.