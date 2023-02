Lisa Vittozzi medaglia di bronzo nell'individuale

Assente nell'inseguimento causa febbre, Vittozzi torna in gara nella 15km e conquista la medaglia di bronzo alle spalle delle svedesi Hanna Oeberg e Persson. Un piazzamento con rimpianti visto che l'azzurra ha commesso un solo errore al poligono, all'ultimo bersaglio: senza quello sarebbe stato oro. Exploit di Samuela Comola che chiude quarta e centra il miglior risultato in carriera Condividi

L'Italia conquista la seconda medaglia ai Mondiali di biathlon a Oberhof, in Germania. Dopo l'argento nella staffetta mista, Lisa Vittozzi si è classificata terza nell'individuale femminile di 15 km. Un bronzo con tanti rimpianti per la biathleta sappadina che ha disputato una gara straordinaria, ma ha mancato l'ultimo dei 20 bersagli. Un errore che le è costata la medaglia d'oro, andata invece ad Hanna Oeberg, già campionessa olimpica (Pyeongchang 2018) e mondiale (Oestersund 2019) nella specialità. Un vero e proprio trionfo svedese, pur senza Elvira Oeberg assente a causa di un malanno, visto che al secondo posto si è piazzata Linn Persson. Per Vittozzi, che aveva saltato l'inseguimento per via di uno stato febbrile (sarebbe partita quinta con buone chance di salire sul podio), si tratta della sesta medaglia mondiale in carriera.

Vittozzi: "Dopo l'errore ho capito di aver perso l'oro" Sentimenti contrastanti per Vittozzi, felice per la medaglia mondiale, ma consapevole di aver perso l'oro con quell'errore all'ultimo bersaglio: "L'ultima serie era difficile, sapevo che con lo zero sarei andata in testa. Mi sono concentrata su quello che dovevo fare, purtroppo ho sbagliato sull'ultimo e lì ho capito che avrei perso la vittoria. Sono però soddisfatta per il podio. È stato un weekend complicato, ero triste per non aver disputato l'inseguimento. Questa medaglia è pesante da portare a casa".

Comola quarta, Wierer fuori dalla top 10 leggi anche Mondiali, leggenda Boe: vince anche l'individuale Tra le altre italiane, nota di merito per Samuela Comola. La 24enne di Aosta ha disputato la migliore gara della sua carriera, classificandosi al quarto posto con zero errori al poligono. Un risultato che le consentirà di essere tra le 30 partecipanti della mass start, in programma domenica. Fuori dalle prime dieci, invece, Dorothea Wierer che ha mancato tre bersagli nell'ultimo poligono e ha chiuso al 14° posto, a più di 3 minuti da Oeberg.