Gigante maschile: Schwarz in testa dopo 1^ manche

È Marco Schwarz il leader dopo la prima manche nel gigante maschile ai Mondiali di Courchevel-Meribel. L'austriaco, bronzo in carica ma mai vincitore nella specialità, è riuscito a fare la differenza in una pista (con tracciatura austriaca) particolarmente selettiva. Basti pensare che al traguardo solo in due sono rimasti sotto al secondo di ritardo: sono Marco Odermatt (+0.58) e Zan Kranjec (+0.76). Odermatt, dominatore assoluto in gigante e favorito della vigilia, ha commesso una sbavatura a metà discesa, andando leggermente in rotazione sull'interno di una porta. Nonostante ciò, l'elvetico è in corsa per l'oro e si profila una lotta a due con Schwarz che a Courchevel ha già sfiorato il titolo iridato in combinata, chiudendo poi secondo per un errore. Per il bronzo, invece, la bagarre va da Kranjec fino a Kristoffersen: in cinque sono racchiusi in 7 decimi. In casa Italia, il migliore è Filippo Della Vite, decimo con 2''40 di ritardo da Schwarz. La seconda manche è in programma alle 13.30.