Mikaela Shiffrin è in testa al termine della prima manche dello slalom femminile dei Mondiali di Meribel. La statunitense precede di 19 centesimi la svizzera Holdener. La migliore delle italiane è Lara Della Mea, 26^ a +2.32. Seconda manche prevista per le 13.30: diretta su Eurosport 1, canale Sky 210

Mikaela Shiffrin davanti a tutti al termine della prima manche dello slalom femminile dei Mondiali di Meribel. La statunitense ha chiuso in 52.54, precedendo di 0.19 la svizzera Wendy Holdener e di 0.61 la sorprendente canadese Laurence St-Germain. Mikaela va a caccia del secondo titolo iridato sulle nevi francesi dopo quello conquistato in gigante. Dietro le italiane: la migliore è Lara Della Mea, 26^ a +2.32. Più staccate Marta Rossetti, Beatrice Sola e Anita Gulli.La seconda manche è in programma alle 13.30, con diretta su Eurosport 1, canale Sky 210 e disponibile anche sull'app di SkyGo.